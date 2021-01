Le Mug : Claire Touzard pour "Sans alcool" et un focus sur "Fake for Real", une histoire du faux et de la contrefaçon » sur Auvio

Le programme du Mug de ce mardi 19 janvier



Présentation : Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Claire Touzard pour son livre "Sans alcool" paru aux éditions Flammarion. En France, on s'avoue rarement alcoolique. Quand on boit on est festif, irrévérent, drôle. Français. Un jour pourtant, Claire arrête de boire. Elle prend conscience que cet alcool, prétendument bon-vivant, est en vérité en train de ronger sa vie. Il noyaute ses journées, altère sa pensée, abîme ses relations. En retraçant son passé, elle découvre à quel point l'alcool a été le pilier de sa construction et de son personnage de femme. Sans alcool est le journal de son sevrage. Son récit interroge, au-delà de son expérience. Pourquoi boire est une telle norme sociale ? Alors qu'on lui a toujours vendu la sobriété comme le choix des cons et des culs bénis, elle réalise qu'on l'a sans doute flouée. Être sobre est bien plus subversif qu'elle ne l'imaginait.



09h30 - Chronique 1 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez La Femme »



09h40 - Le Mug découverte : Focus sur l'exposition : « Fake for Real, une histoire du faux et de la contrefaçon » à découvrir à la Maison de l'histoire européenne jusqu'en octobre. Une expo qui explore le monde fascinant des faux, du mensonge et des contrefaçons et entraine les visiteurs dans un récit allant de l'antiquité à nos jours. Un astucieux dispositif de miroirs à l'entrée et un chemin labyrinthique à travers les différents thèmes de l'exposition donnent immédiatement le ton de la visite - comment trouver ou échapper à la vérité ? Les visiteurs sont invités à réfléchir à la manière dont les mensonges sont racontés et dans quel but. On découvre cette exposition avec Simina Badica, la curatrice.



09h50 - Chronique 2 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS