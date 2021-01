Le Mug : L'arabe du futur avec Riad Sattouf et "In motion" avec Leo Nocta sur Auvio

Le programme du Mug de ce lundi 18 janvier



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Riad Sattouf pour le 4ème tome de son album « L'arabe du futur » paru aux éditions Allary. L'Arabe du futur est une série best-seller en six tomes, écrite et dessinée par Riad Sattouf. Sous-titrée "Une jeunesse au Moyen-Orient", elle raconte l'enfance et l'adolescence de l'auteur, fils aîné d'une mère franc¿aise et d'un père syrien. L'histoire nous mène de la Libye du colonel Kadhafi à la Syrie d'Hafez Al-Assad en passant par la Bretagne, de Rennes au cap Fréhel. Dans ce cinquième tome (1992-1994), Riad Sattouf raconte son adolescence. Dans ce nouveau tome de L'Arabe du futur, Riad a 14 ans, ses cheveux blonds ont disparu, et il a un physique difficile.



09h30 - Chronique 1 : Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



09h40 - Le Mug découverte : Leo Nocta pour "in motion", album de piano instrumental. Le 11 décembre dernier, Leo Nocta partageait "in motion", son premier album de piano néo-classique. 11 morceaux instrumentaux dont "coeur noir", "circus" et "windcatcher" qui cumulent déjà à 350.000 streams sur Spotify. Un album exclusivement digital disponible sur toutes les plateformes de streaming. Leo Nocta, est un jeune artiste de 28 ans aux talents multiples, Leo a déjà collaboré avec de nombreux artistes belges de premier rang (Loïc Nottet, Mustii, Henri PFR, Alex Germys, Alex Lucas,...).



09h50 - Chronique 2 : Michel Dufranne pour sa séquence "Tous à Table"

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS