Le Mug : Philippe Moreau Chevrolet "Le Président" et focus sur la 7ème édition du Brussels Jazz Festival sur Auvio

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Philippe Moreau Chevrolet pour sa BD "Le Président" aux éditions « Les Arènes ». En 2015, les Arènes imaginaient Marine Le Pen présidente. Cinq ans plus tard, nouvel album qui, cette fois, envisage une candidature de Cyril Hanouna. Un engagement initié par le milliardaire Vincent Bolloré, et chaperonné par un jeune énarque. D'abord écœuré par cette proposition, il finit par s'y laisser prendre, autant qu'il tombe sous le charme de l'animateur et de sa toute-puissance. S'ensuit un cheminement stratégique qui mène Hanouna au second tour de la présidentielle 2022...



09h30 - Chronique 1 : Marie Frankinet pour son journal pop culture



09h40 - Le Mug découverte : Focus sur la 7ème édition du Brussels Jazz Festival 2021 'streaming edition' qui aura lieu le 16 janvier dès 20h. Une soirée qui propose 4 groupes et 1 DJ set en streaming depuis Flagey. Avec entre autres les deux grands maîtres de la guitare Philip Catherine et Lionel Loueke ainsi que le percussionniste béninois Angelo Moustapha qui réservent un projet spécialement conçu pour le festival. En plus des concerts en haute qualité vidéo et audio, ce festival propose un forum de discussion pour échanger avec les spectateurs ainsi que du contenu exclusif sur chaque artiste. Toutes les vidéos resteront disponibles jusqu'au lundi 18 janvier. On découvre ce festival avec Maarten Van Rousselt, directeur artistique de Flagey.



09h50 - Chronique 2 : Manu Dipietro pour sa séquence « Face B »

