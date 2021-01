Le Mug : Profiling et pop culture ! sur Auvio

Le programme du Mug de ce jeudi 14 janvier



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Daniele Zucker pour « Profiling, comment le criminel se trahit » paru aux éditions Racines. Inlassablement, les chaînes de télévision diffusent des séries dont les héros sont des « profilers », seuls capables d'élucider les enquêtes les plus sombres et les plus complexes. Rien d'étonnant dès lors si les mythes se bousculent et créent la confusion autour de cette technique d'enquête criminelle. Ce livre explique ce qu'est le profiling criminel. Il montre notamment comment détecter et analyser les comportements des auteurs de crimes avant, pendant et après leurs actes. Il met en lumière les caractéristiques propres à différents types de criminels. Il décrit méthodiquement le processus de recherche des indices qui trahissent les coupables et permettent d'accroître les chances de les identifier et de les appréhender.

09h30 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »

09h40 - Chronique 2 : Cathy Immelen pour sa séquence « Cat's Eyes signé Cathy »

09h50 - Chronique 3 : Stanislas Ide pour sa séquence « Série Corner dans Le Mug »

