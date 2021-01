Le Mug : Vincent Piolet pour "NTM, dans la fièvre du Suprême" sur Auvio

Le programme du Mug de ce mercredi 13 janvier



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Vincent Piolet pour "NTM, dans la fièvre du Suprême" paru aux éditions « Le Mot et Le reste ». En 1983, le hip-hop prend ses marques en France et rassemble trois jeunes qui écriront un gros chapitre de l'histoire du rap français : Bruno Lopes (Kool Shen), Didier Morville (Joeystarr) et Franck Loyer (DJ S). D'abord connu comme crew de danseurs et de graffeurs, NTM devient rapidement le posse de rappeurs Suprême NTM et s'affirme en incontournable de cette culture musicale underground qui s'imposera comme la norme. Désireux de raconter par le menu le parcours du groupe, les auteurs sont partis à la rencontre de ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à son ascension. À l'inverse des anecdotes people souvent attachées à son histoire, ce livre s'intéresse à sa musique, avec les secrets de studio et du label, et propose une plongée dans le business du rap, loin du « peace, love, unity and having fun ».



09h30 - Chronique 1 : Gorian Delpature pour sa séquence « Dictionnaire Philosophique »



09h40 - Chronique 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Quand les films se livrent »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS