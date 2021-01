Le Mug : Haroun pour son livre" Les pensées d'Héractète" et Vincent Londez pour la série "Lupin" sur Auvio

Le programme du Mug de ce mardi 12 janvier



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : L'humoriste Haroun pour son livre « Les pensées d'Héractète » paru aux éditions « Des Equateurs Eds ». Ce livre est un carnet de réflexions et d'aphorismes - « comme les philosophes sont les seuls à les appeler, car, aujourd'hui, on dit plutôt vannes ou punchlines » - sur nos travers contemporains (course au progrès, diktat du développement personnel, narcissisme, indifférence) même s'il est aussi question d'esthétique, de poésie, d'extraterrestres et de zombies. En toge et sandales, armé d'une sagesse millénaire et du goût de l'absurde qui fait sa signature, Haroun épingle de son humour mordant nos manies, nos engouements et nos incohérences.

09h30 - Chronique 1 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez La Femme »

09h40 - Le Mug découverte : Vincent Londez pour la série Lupin qui vient de débarquer ce weekend. Après INTO THE NIGHT , Vincent Londez est un des personnages centraux dans LUPIN. Le Capitaine Laugier est sur les traces du Gentleman Cambrioleur . Débarqué sur les écrans le 8 janvier, la série est déjà un phénomène devenant la série étrangère numéro 1 sur le Netflix US. Plus rapidement encore que la Casa del Papel. Depuis INTO THE NIGHT et ENNEMI PUBLIC Vincent Londez multiplie les rôles, un comédien à suivre donc et on découvre avec lui pourquoi.

09h50 - Chronique 2 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye

