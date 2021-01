Le Mug : Décryptage de la situation actuelle dans le milieu du cinéma sur Auvio

Le programme du Mug de ce mercredi 06 janvier



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Décryptage de la situation actuelle dans le milieu du cinéma. Les cinémas sont fermés depuis le 16 mars, avec une réouverture limitée entre juillet et octobre, vont-ils rouvrir un jour ? Dans quelles conditions ? Avec quels impacts sur le milieu ? Comment les distributeurs se portent durant cette période de crise ? On fait le bilan en compagnie de Thomas Verkaeren, directeur général de la distribution chez O'Brother distribution Et Jean-Yves Roubin, co-président de l'UPFF (Union des Producteurs Francophones de Films)



09h30 - Chronique 1 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Popopop Jouet Star »



09h40 - Le Mug découverte : Focus sur la 9ème édition de « La Nuit des Bibliothèques ». Cette année, les bibliothèques publiques de la province du Luxembourg rejoindront celles des provinces du Brabant wallon, Hainaut et Namur. Suite aux recommandations sanitaires fédérales, la Nuit des Bibliothèques s'est adaptée afin de permettre aux familles de vivre ce festival en toute sécurité. Les bibliothèques participantes ont mis tout en œuvre en vue de proposer une formule inédite de l'événement tout en restant cohérente avec ses objectifs initiaux : créer du lien, éveiller les sens et transmettre le plaisir de la lecture. Les bibliothécaires ont rivalisé d'ingéniosité pour élaborer un programme d'activités originales. On découvre cet évènement avec Marie Lequeux, la coordinatrice du festival.



09h50 - Chronique 2 : Stanislas Ide pour sa séquence « Séries Corner dans Le Mug »

