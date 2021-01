Le Mug : Dans la peau des gamers avec Olivier Servais sur Auvio

Le programme du Mug de ce mardi 05 janvier



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Olivier Servais pour son livre « Dans la peau des gamers » paru aux éditions Karthala. Les figures de Geeks ou No Life s'invitent quotidiennement dans différents médias, à l'école ou dans les échanges familiaux. Dorénavant premier loisir domestique, le jeu vidéo marque une rupture culturelle et générationnelle majeure, largement pratiqué dans de multiples endroits sur la planète. Dans ce kaléidoscope ludique, les jeux en ligne massivement multijoueurs font figure de symboles de cette vie en ligne émergente. Ils fascinent autant qu'ils inquiètent. Désocialisation, enfermement, addiction, sont quelques-unes des nombreuses critiques adressées à ces univers digitaux.



09h30 - Chronique 1 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les classiques de Marc Ysaye »



09h40 - Le Mug découverte : Xavier Istasse pour son livre de photos "Ailleurs" paru chez « Les éditions namuroises ». « J'ai pris des centaines de photos dans ma vie, au gré de mes envies, au fil de mes voyages, de mes rencontres. J'ai capturé des instants, des lumières, des rires d'enfants... Aujourd'hui je les libère dans un livre. Mon premier livre de photographies. En tant que photographe, je ressens aujourd'hui le besoin de partager mon regard. Imprimer mes images, ne pas les abandonner sur un disque dur, les toucher et voyager à nouveau avec elles, c'est une forme d'aboutissement. Une manière de donner naissance à une partie de soi que l'on offre aux autres. Pour moi, consigner mes émotions de photographe et mon regard dans un livre c'est aussi et surtout ... fabriquer un objet. Un objet qui a du sens, qui rassemble, qui s'offre, se transmet, se garde précieusement. « Ailleurs » est cet objet. »



09h50 - Chronique 2 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La vie dessinée de »

