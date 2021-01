Le Mug : Xavier Mauméjean pour "Sherlock Holmes détective de l'étrange" sur Auvio

Le programme du Mug de ce lundi 04 janvier



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Xavier Mauméjean pour "Sherlock Holmes détective de l'étrange" paru aux éditions « Les Impressions Nouvelles ». Personnage phare et déterminant de l'évolution du récit à énigme, icône absolue de l'intrigue policière, modèle matriciel de l'enquêteur logicien, le célèbre héros d'Arthur Conan Doyle est doté d'un esprit proprement extraordinaire qui le place en virtuose de la déduction. Hors du canon, Sherlock Holmes a été le héros d'innombrables histoires fantastiques et surnaturelles mettant à rude épreuve ses capacités intellectuelles aiguisées. Si la raison fait défaut, si la vérité est invraisemblable, si la déduction doit supposer l'impossible, alors Sherlock Holmes ne doit-il pas devenir le détective de l'étrange ? Xavier Mauméjean est essayiste, romancier et professeur de philosophie. Grand cartographe de l'imaginaire, il n'a de cesse de redessiner et de redéfinir les motifs et les frontières de la science-fiction, du fantastique et du roman policier.



09h30 - Chronique 1 : Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



09h40 - Le Mug découverte : Focus sur le prochain appel à projets du Fonds des séries belges, créé par la Fédération Wallonie-Bruxelles et la RTBF, se clôture le 11 janvier avec Sylvie Coquart, responsable éditoriale des créations belges en fiction à la RTBF

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS