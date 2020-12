Le Mug : Marc-Antoine Mathieu pour sa BD « L'Hyperrêve » paru aux éditions Delcourt sur Auvio

Le programme du Mug de ce mercredi 30 décembre



Présentation : Nicolas Buytaers



09h10 - Le Mug d'ouverture : Marc-Antoine Mathieu pour sa BD « L'Hyperrêve » paru aux éditions Delcourt. Pour célébrer les 30 ans de Julius Corentin Acquefacques, le dessinateur se frotte à la notion d'infinité dans un album qui a sans doute rendu fous les imprimeurs tellement l'objet est originale et complexe . Le prisonnier des rêves est confronté cette fois à une singularité onirique aussi rare que dangereuse : l'hyperrêve, produit de la collision de deux surrêves... et somme de réflexions drôles sur la notion d'infini.



09h30 - Chroniqueur 1 : Gorian Delpature pour sa séquence « Dictionnaire philosophique »



09h40 - Le Mug découverte : Nouveaux mots, orthographe en danger ? Focus sur le choix des noms et leur orthographe : Kanal, Cinematek, Tipik, Balkan Trafik, pourquoi mettre des K partout en culture ? Qu'est-ce qui se cache derrière ces k en série que l'on voit fleurir dans le paysage institutionnel et commercial belge?? On fait le point avec Yoann Van Parys, journaliste au magazine Médor



09h50 - Chroniqueur 2 : Celine Dejoie pour « Séries corner dans le Mug »

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS