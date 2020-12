Le Mug : Thibaud Villanova pour "Gastronogeek 2 Le Retour" et focus sur "Ils s'aiment" sur Auvio

Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Thibaud Villanova pour son livre « Gastronogeek 2 Le Retour » paru aux éditions Hachette Heroes. Son ouvrage nous propose de plonger dans les références les plus cultes de la pop culture pour un voyage au bout des saveurs et de la gourmandise avec pas moins de 42 nouvelles recettes inspirées par les grands univers de la pop culture : science-fiction, fantastique, jeux vidéo, mangas, comics... Des pas à pas photographiés pour les gestes techniques et les recettes de base. Des astuces et des conseils pour réussir toutes les recettes.



09h30 - Chroniqueur 1 : Cathy Immelen pour sa séquence « Cat's eyes signé Cathy »



09h40 - Le Mug découverte : Jean-Baptiste Bourrat, l'éditeur français du livre photo « Ils s'aiment » de Hugh Nini et Neal Treadwell paru aux éditions Les Arènes. Un album photo qui nous propose un siècle de photographies d'hommes amoureux (1850-1950). Prises à une époque où les relations homosexuelles étaient réprouvées et parfois même jugées comme un délit, ces quelque 350 clichés privés sont un voyage au cœur du sentiment amoureux. Les photos retrouvées viennent des États-Unis mais aussi d'Europe et d'Asie. Au-delà de la diversité géographique, les hommes photographiés appartiennent à tous les milieux : dandy new-yorkais et ouvriers de province, riches, pauvres, blancs, noirs, civils, militaires...Issus de la Collection Hugh Nini & Neal Treadwell et présentés au public pour la première fois, ces instantanés pris entre 1850 et 1950 témoignent du courage de ces amoureux qui osaient fixer ainsi leur amour pour l'éternité.



09h50 - Chroniqueur 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Pop Stories »

