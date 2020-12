Le Mug : Fran Kourouma pour son livre "Notre Soleil - par les côtes du Maghreb" et l'exposition "Alberto Giacometti - l'Humanité absolue" sur Auvio

Le programme du Mug de ce jeudi 17 octobre.



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Fran Kourouma pour son livre « Notre Soleil - par les côtes du Maghreb » paru aux éditions Samsa. Le livre met en avant le récit de la traversée de ce jeune migrant venu d'Afrique, il a été écrit en collaboration avec la comédienne Sandra Raco. Où va le monde d'aujourd'hui ? Sur la terre africaine, des frères de sang, aux ancêtres communs, frères du même continent, s'entre-tuent pour les plus viles raisons. « L'argent au-dessus de tout », « La loi du plus fort ».



09h30 - Chroniqueur 1 - Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



09h40 - Le Mug découverte : Jean-Michel Heuskin, directeur de la Cité Miroir à l'occasion de l'exposition « Alberto Giacometti - l'Humanité absolue » Sculptures et dessins à découvrir jusqu'au 17 janvier 2021. Comment « faire une tête » ? Comment représenter un corps, une silhouette ? Voici ce qui anime Giacometti au cours de quelque trente années de création. Alberto Giacometti - l'Humanité absolue est l'une des premières expositions monographiques d'ampleur de l'artiste en Belgique. Dans une scénographie en harmonie avec l'architecture singulière de La Cité Miroir, l'installation comprend 35 chefs-d'œuvre en bronze de la collection de la Fondation Giacometti et d'exceptionnelles lithographies issues de l'ouvrage mythique de Giacometti, Paris sans fin.



09h50 - Chroniqueur 2 - Cindya Izzarelli pour sa séquence "Cherchez la femme"

