Le Mug : Jean-Marie Potiez pour "Il était une fois ABBA" sur Auvio

Le programme du Mug de ce mercredi 16 décembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Jean-Marie Potiez pour son livre « Il était une fois ABBA » paru aux éditions « Hugo Image ». Avec ses 400 millions de disques vendus, le groupe ABBA est devenu un phénomène dans l'histoire de la musique populaire. Mais si tout le monde connaît les tubes inoxydables de ces quatre vikings, peu de gens savent vraiment qui ils sont et comment ils en sont arrivés là. Il était une fois ABBA vous conte l'histoire incroyable de ce groupe qui a écrit l'un des chapitres les plus forts de l'histoire de la musique populaire. Jean-Marie Potiez est journaliste, chroniqueur musical et correspondant français de l'hebdomadaire belge Soir Mag. Biographe officiel du groupe ABBA pour les pays francophones, il a vécu en Suède et a eu l'occasion de rencontrer les quatre Suédois à de nombreuses reprises.



09h30 - Chroniqueur 1 : Nicolas Buytaers et sa chronique « Popopop Jouet Star »



09h40 - Chroniqueur 2 : Stanislas Ide pour « Séries corner dans le Mug »



09h50 - Chroniqueur 3 : Gorian Delpature pour sa séquence « Dictionnaire philosophique » l

