Le Mug : Jean Dufaux et Etienne Schréder pour "Le Cri du Moloch", le dernier Blake et Mortimer sur Auvio

Le programme du Mug de ce mardi 15 décembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Jean Dufaux et Etienne Schréder, respectivement scénariste et dessinateur du nouveau Blake et Mortimer à l'occasion de la parution du 27ème tome : « Le Cri du Moloch ». Dans le précédent opus scénarisé par Jean Dufaux, "L'Onde Septimus", la menace d'un engin extraterrestre, baptisé Orpheus, avait été déjouée grâce au sacrifice d'Olrik. Depuis, le "colonel" vit reclus dans un asile psychiatrique. Tandis que Philip Mortimer tente de ramener à la raison son vieil adversaire, il apprend qu'il existe un autre Orpheus.

09h30 - Chroniqueur 1 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye »

09h40 - Le Mug découverte : Thierry Bellefroid en tant que Commissaire de l'exposition « Comès. D'Ombre et de Silence », la Fondation Roi Baudouin et le BELvue prolongent l'exposition jusqu'au 28 février 2021. Didier Comès est l'un des auteurs majeurs de la bande dessinée belge, un maître du noir et blanc et du fantastique. Il a connu un succès fulgurant au tout début des années 80 avec un roman graphique qui a marqué toute une génération de lecteurs, Silence. L'histoire de ce simple d'esprit sourd-muet exploité par les propriétaires terriens de Beausonge et qu'une sorcière va éveiller à la conscience, est indissociable du personnage de Comès, marqué par toutes les formes de rejet, d'exclusion et de violences, qu'elles soient rurales ou urbaines.

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS