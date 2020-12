Le Mug : Pascale Seys pour "Le panache de l'escargot" sur Auvio

Le programme du Mug de ce lundi 14 décembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Pascale SEYS pour son troisième ouvrage de réflexions philosophiques pour nous aider à repenser notre place dans le monde, "Le panache de l'escargot" paru aux éditions Racine. Que faire de sa vie, quel sens donner a` ses excitations et encombrements du quotidien ? Comment ne pas se perdre ? Que veut dire être soi-même? Que signifie "ubuntu" ? A quoi sert d'être gentil ? Comment traverser subjectivement l'expérience de la perte ? Qu'est-ce qu'habiter, sa maison, son corps, le monde, ses relations? Comment reconnaître un hypocrite? Pourquoi lire est une activité essentielle? Comment faire face à l'imprévisible? etc.



09h30 - Chroniqueur 1 : Fanny Ruwet pour sa séquence « développement personnel avec Fanny »



09h40 - Chroniqueur 2 : Olivier Monssens pour sa séquence « sur une bande magnétique un peu folle »



09h50 - Chroniqueur 3 : Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS