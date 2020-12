Le Mug : La Youtubeuse Natoo pour "Icônne" et Catherine Rombouts pour "Le grand jour" sur Auvio

Le programme du Mug de ce vendredi 11 décembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : La Youtubeuse Natoo pour son nouveau livre « Icônne », un livre un magazine complètement barré et décalé, mais pas dénué de réflexion, pour remettre en question les mille et un diktats de vos magazines préférés. Les magazines féminins donnent des conseils tous plus absurdes les uns que les autres. Élevés au rang de gourous autoproclamés, ils affirment pouvoir vous donner l'absolue vérité sur tout : votre mec, votre poids, vos vêtements, ce qui est in, ce qui est out, et tout cela, bien sûr, émaillé de publicités abracadabrantes. YouTubeuse confirmée, Natoo s'est lancée en 2011 avec pour seules armes une caméra et Kitty, son chihuahua. Elle s'est imposée comme une figure phare de l'humour 2.0, et avec plus d'un million d'abonnés, elle est la preuve qu'une fille peut percer dans ce milieu très masculin. Aujourd'hui membre du Studio Bagel, la branche Web humour de Canal +, elle passe avec brio de la Toile et du petit écran.



09h30 - Chroniqueur 1 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Pop stories »



09h40 - Le Mug découverte : Catherine Rombouts pour son livre photo « Le grand jour » Le 9 février 2015, elle a fêté ses 80 ans. Elle a encore dansé, elle a encore ri. Le 13 février 2015, elle est partie. Elle l'avait décidé. Elle souffrait d'une pathologie lourde. Catherine Rombouts est photographe, Christiane était sa mère. Sophie Richelle est historienne. Un livre à deux voix, en images et en texte qui raconte la fin de vie de Christiane. En Belgique, l'euthanasie est permise dans le cadre strict de la loi depuis 2002. Ce livre offre un aperçu des réalités qu'elle recouvre. Pour Christiane et pour d'autres, la possibilité de ce choix a permis une mort plus digne, en accord avec leur définition de la vie. Nous aimerions que ce livre, par ce récit beau et singulier, puisse alimenter le débat dans les pays où cette question divise.



09h50 - Chroniqueur 2 : Manu Dipietro pour sa séquence « Face B »

