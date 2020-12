Le Mug : Marie Desplechin pour son ouvrage "La capucine" et le projet "Beethoven in Love" sur Auvio

Le programme du Mug de ce mercredi 09 décembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Marie Desplechin pour son ouvrage « La capucine » paru aux éditions L'écoles de loisirs. Avec ce nouveau roman, Marie Desplechin boucle une trilogie intitulée « Les filles du siècle », initiée avec « Satin grenadine » et « Séraphine », dont les thèmes principaux sont le XIXe et l'émancipation des femmes avec le portrait de trois femmes déterminées qui disent non à leur destin tout tracé. On découvre ici la figure de Louise, 13 ans, confiée à un maraîcher de Bobigny. Une fille costaude qui aime le travail de la terre, voir les légumes pousser et les vendre dans le ventre de Paris, aux Halles. Si son patron ne la battait pas et si elle était justement payée, Louise serait restée. Mais le jour où vient la raclée injustifiée de trop, elle décide de partir...



09h30 - Chroniqueur 1 : Nicolas Buytaers et sa chronique « Popopop Jouet Star »



09h40 - Le Mug découverte : Valentine Jongen, musicologue et vidéaste en musique classique, youtubeuse sous le pseudo Val so Classic pour son projet « Beethoven in Love », qui évoque les femmes de la vie de l'artiste. À l'occasion des 250 ans de la naissance de Ludwig van Beethoven. Valentine nous propose un documentaire de 26' intitulé Beethoven in Love (coproduit par la RTS et Musiq3) disponible sur Auvio dès ce vendredi 11/12 ainsi qu'une BD connectée de 20 strips qui racontent 20 histoires d'amour de Beethoven.



09h50 - Chroniqueur 2 : Stanislas Ide « Séries corner dans le Mug »

