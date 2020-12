Le Mug : Spéciale 40 ans de la mort de John Lennon sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Spéciale 40 ans de la mort de John Lennon avec Marc YSAYE et Johan RAL, consultant en communication et spécialiste des Beatles



Gorian DELPATURE pour sa chronique "Dictionnaire philosophique"



Le Mug découverte : Charles CHOJNACKI pour IN VIVO « Tous les visages d'Erasme »

Une immersion, un hôpital, un livre hommage. 20:00, chaque soir le même rituel. Les Bruxellois sont à leurs fenêtres et rendent hommage à celles et ceux qui, jour et nuit, veillent sur eux. Lassé d'être le spectateur impuissant du travail de sa compagne, Charles Chojnacki a pris son discret appareil photo pour s'immerger durant plusieurs semaines dans le quotidien de l'hôpital Erasme...



Thierry BELLEFROID pour sa chronique " La vie dessinée"

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS