Le Mug : Bernard Werber "La Planete des Chats" Ed. Albin Michel sur Auvio

Le programme du Mug de ce 07 décembre

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



9h10 - Le Mug d'ouverture



Bernard Werber pour "La Planete des Chats" Ed. Albin Michel

« Affronter des hordes de rats impitoyables, faire alliance avec de stupides humains, circuler sur un fil entre les buildings de New York, désamorcer une bombe atomique...

Franchement, si j'avais su, parole de CHAT, je n'aurais pas traversé l'océan. Après l'effondrement de la civilisation humaine, Bastet, reine autoproclamée des chats, et sa

petite communauté hétéroclite composée notamment de Champollion, le perroquet traducteur, de Nathalie, sa servante humaine et de Pythagore, le chat encyclopédique, ont dû se résoudre à fuir direction New-York pour échapper aux rats qui ont envahi l'Europe. »



09h30 - Chroniqueur 1 : Olivier Monssens pour sa chronique « sur une bande magnétique un peu folle »

09h40 - Chroniqueur 2 : Michel Dufranne pour sa chronique "Tous à Table"



09h50 - Feuilleton

« In My Life » retour sur les 40 ans de la mort de John Lennon.

Episode 5 : "New York" L'arrivée à New York - Lorsqu'il arrive à NY en 1971 John ne sait pas qu'il ne retournera jamais chez lui en Angleterre.

