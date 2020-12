Le Mug : « BONO PAR BONO - Conversations avec Michka Assayas » Ed. Grasset sur Auvio

Le programme du Mug de ce 04 décembre

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



9h10 - Le Mug d'ouverture « BONO PAR BONO - Conversations avec Michka Assayas »

Le livre d'entretiens que Bono a tenus avec l'écrivain Michka Assayas est traduit dans le monde entier. Pour la première fois, le chanteur parle à coeur ouvert de son enfance, de ses rapports conflictuels avec son père, mort en 2001, de la conjugalité, de sa vie de rock star, de son rapport avec la célébrité, mais aussi de ses rencontres avec Clinton, Bush, Blair et les autres... et bien entendu de son combat pour l'Afrique. Mais il évoque aussi le peintre Balthus et les top models Naomi Campbell et Christy Turlington...



09h30 - Chroniqueur 1 : Cathy Immelen pour sa chronique " Cat's Eyes signé Cathy"

09h40 - Chroniqueur 2 : Gorian Delpature pour sa chronique "Dictionnaire Philosophique"



09h50 - Feuilleton

"In my life" retour sur les 40 ans de la mort de John Lennon.

Episode 4 : "Let it be" - Le rôle de John dans la séparation des Beatles.Le 20 septembre 1969 c'est John qui quitte le groupe qu'il avait fondé. On conviendra de ne rien dire, pacte rompu le 16 avril 1970 par Paul qui envoie à la presse qu'il quitte les Beatles. John est furieux la messe est dite.

