Le Mug : Romain Puertolas «Sous le parapluie d'Adélaïde» Ed. Albin Michel sur Auvio

Le programme du Mug de ce 02 décembre

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture



Romain Puertolas , «Sous le parapluie d'Adélaïde» : Le matin du 25 décembre, alors que le spectacle de Noël bat son plein sur la place de la ville de M, Rose Rivières, une jeune femme, est assassinée au beau milieu de la foule. Le comble est que sur les cinq cents personnes présentes, aucune n'a vu ni entendu quoi que ce soit. Sauf peut-être, cet insolite témoin, abrité sous le parapluie d'Adélaïde...

Romain Puertolas est décidément un maître des coups de théâtre. De fausse piste en rebondissement, tel un Sherlock Holmes, il poursuit une enquête littéraire qui vous mènera là où vous ne vous y attendiez pas ! Ed. Albin Michel



09h30 - Chroniqueur 1 : Nicolas Buytaers pour sa chronique «Popopop jouet star »

09h40 - Chroniqueur 2 : Céline Dejoie pour sa chronique « Séries Corner dans le Mug »



09h50 - Feuilleton

« In My Life » retour sur les 40 ans de la mort de John Lennon. Episode 2 :"The day that changed Music" - La rencontre avec Paul McCartney s'est produite le 6 juillet 1957 dans la salle paroissiale de la "Sint Peter's Church" de Liverpool dans l'après midi.