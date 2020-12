Le Mug : Philippe Brenot et Laetitia Coryn pour le deuxième tome de "L'incroyable histoire du sexe" sur Auvio

9:48 - In my life, retour sur les 40 ans de la mort de John Lennon

Le programme du Mug de ce 01 décembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Philippe Brenot et Laetitia Coryn pour l'excellent deuxième tome de « L'incroyable histoire du sexe » paru aux éditions « Les arènes ». Le premier récit graphique sur l'histoire de la sexualité à travers les âges au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Il nous fait voyager dans toutes les époques du plaisir avec beaucoup d'humour. Cet album dévoile ce que les livres d'histoire n'osent pas raconter.



09h30 - Chroniqueur 1 : Olivier Monssens pour sa séquence « sur une bande magnétique un peu folle »



09h40 - Chroniqueur 2 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La vie dessinée »



09h50 - « In my life » Retour sur les 40 ans de la mort de John Lennon : Toute cette semaine, Marc Ysaye revient pour nous sur un moment clé de la vie de John Lennon. Episode 1 : "Mother". Ce lundi, retour sur son enfance à Liverpool. Une enfance difficile et traumatisante, le manque de la mère a été compliqué à gérer pour lui. John a cherché sa mère toute sa vie.