Le Mug : Philippe Geluck pour son dernier album du Chat "Le Chat est parmi nous" et "You Crazy Diamond" de Fabiola sur Auvio

Le programme du Mug de ce vendredi 27 novembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Philippe Geluck pour son dernier album du Chat « Le Chat est parmi nous » paru aux éditions Casterman. Un livre drôle qui ne parle presque pas du coronavirus. Philippe Geluck n'a pas perdu de temps durant le confinement. L'humoriste belge a repris son crayon pour réaliser un nouvel album du Chat, le 23e ! Le coronavirus n'y est que rarement esquissé. A dessein. Le coronavirus va encore faire parler de lui, mais qu'on se le dise "Le Chat est parmi nous", un titre qui traduit cette volonté d'offrir un peu d'évasion, 48 pages durant.



09h30 - Chroniqueur 1 : Cathy Immelen pour sa séquence « Cat's eyes signé Cathy »



09h40 - Le Mug découverte : Fabrice Detry membre du groupe Fabiola pour leur nouveau single « You Crazy Diamond ». On savait depuis longtemps Fabrice Detry atteint d'une douce folie et son génial combo Fabiola - Aurélie Muller (Blondy Brownie, VO), Antoine Pasqualini (Monolithe Noir) et Lucie Rezsöhazy (Condore) - est là pour le rappeler. Ce qu'on savait moins, c'est à quel point sa faculté à pondre des mélodies imparables et son humour au vingtième degré avaient le don de s'exporter ! Après un premier album "Check My Spleen", Fabiola sort donc aujourd'hui un 2 titres (avec comme plage titulaire 'You Crazy Diamond' sous le format vinyl 7'' collector sur le label bruxellois dear.deer.records. Et est en pleine préparation d'un second album qui arrivera courant 2021.



09h50 - Chroniqueur 2 : Manu Dipietro pour sa séquence « Face B »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS