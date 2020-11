Le Mug : "Le panache de l'escargot" selon Pascale Seys et un focus sur le Cinemamed sur Auvio

Le programme du Mug de ce jeudi 26 novembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Pascale SEYS pour son troisième ouvrage de réflexions philosophiques pour nous aider à repenser notre place dans le monde, "Le panache de l'escargot" paru aux éditions Racines Après la sortie de "Et vous, qu'en pensez-vous ?" et "Si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant", Pascale Seys revient avec un troisième ouvrage de réflexions philosophiques pour nous aider à repenser notre place dans le monde. Que faire de sa vie, quel sens donner a` ses excitations et encombrements du quotidien ? Comment ne pas se perdre ? Que veut dire être soi-même ? Que signifie "ubuntu" ? A quoi sert d'être gentil ? Comment traverser subjectivement l'expérience de la perte ? Qu'est-ce qu'habiter, sa maison, son corps, le monde, ses relations ? Comment reconnaître un hypocrite ? Pourquoi lire est une activité essentielle ? Comment faire face à l'imprévisible ? etc. Toutes ces interrogations philosophiques profondes, Pascale Seys les détourne au travers de textes où des homards croisent des escargots et où la philosophie n'est jamais obscure ou rébarbative mais ô combien concrète et divertissante.



09h30 - Chroniqueur 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



09h40 - Le Mug découverte : Focus sur le Cinemamed qui se réinvente en proposant une 20ème édition en ligne du 26 novembre au 05 décembre 2020. Le festival rebondit ainsi à la situation sanitaire pour proposer une édition en ligne enrichie, avec des films présentés en exclusivité. Loin d'être une simple plateforme de mise à disposition de films, le "Cinemamed en ligne" sera l'occasion de proposer des moments de rencontres et d'échanges virtuels avec les réalisateurs, susciter la discussion et offrir des contenus exclusifs à son public. Par ailleurs, le Cinemamed soutiendra distributeurs et exploitants en accompagnant, au moment de leur sortie, les films qui auraient dûs être présentés en avant-première lors du festival. On découvre la nouvelle version de ce festival en compagnie de Aurélie Losseau, la coordinatrice du festival.



09h50 - Chroniqueur 2 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme

