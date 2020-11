Le Mug : Philippe Lombard pour son livre "Ça tourne mal à Hollywood !" et focus sur le monde de la PUB et les marques qui s'adaptent au covid pour booster leur image sur Auvio

Le programme du Mug de ce mercredi 25 novembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Philippe Lombard pour son livre « Ça tourne mal à hollywood ! » paru aux éditions La Tengo. À Hollywood, tout peut arriver. Et tout est à peu près arrivé... Hitchcock a martyrisé ses actrices, Chuck Norris a mordu un rat, Robert Mitchum s'est écroulé ivre mort sur le plateau, Marlon Brando a arrêté d'apprendre ses répliques, Marilyn Monroe s'y est reprise à 48 fois pour réussir à dire « Où est cette bouteille de bourbon ? » et Schwarzenegger a comploté pour que Stallone tourne le pire film de sa carrière. De Cléopâtre à Highlander II, en passant par les films qu'Orson Welles a laissés inachevés, ce livre revient sur des tournages où rien, mais alors RIEN, ne va. Collaborateur régulier de la revue Schnock, Philippe Lombard est l'auteur d'une trentaine de livres sur des sujets aussi différents que Louis de Funès, James Bond, Quentin Tarantino et Michel Audiard.



09h30 - Chroniqueur 1 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Popopop Jouet Star »



09h40 - Le Mug découverte : Focus sur le monde de la PUB et les marques qui s'adaptent au covid pour booster leur image. Comment le secteur de la pub a été bousculé par le passage du coronavirus ? Ces derniers mois, les publicités ont changés, dans leurs messages et leurs modes d'expression. Et pas seulement parce qu'on y voit des personnes masquées ou qui évitent les embrassades. La crise du coronavirus et le confinement ont eu un impact direct sur le marketing, on décryptage le phénomène avec Arnaud Pitz, directeur Créatif chez BBDO.



09h50 - Chroniqueur 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Pop stories »

