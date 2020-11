Le Mug : Laura Laune pour la sortie en DVD de son spectacle "Le diable est une gentille petite fille" sur Auvio

Le programme du Mug de ce mardi 24 novembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : L'humoriste belge Laura Laune pour la sortie en DVD de son spectacle "Le diable est une gentille petite fille". Un spectacle à l'humour ravageur disponible en précommande, avec une disponibilité prévue le 1er décembre 2020. Le DVD offre aussi un bonus : le CD de l'album "Le meilleur de moi", enregistrement studio inédit de ses chansons. Après 600 dates de spectacle complètes, près de 250.000 spectateurs dans toute la france, 100 millions de vues cumulées sur internet, le phénomène de l'humour féminin arrive enfin en DVD ! Humoriste au style inédit et au talent unique, Laura aborde sans aucun filtre les travers les plus sombres de notre monde, avec un style ravageur. Drôle, efficace, trash et angélique.



09h30 - Chroniqueur 1 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les classiques de Marc Ysaye »



09h40 - Chroniqueur 2 : Stanislas Ide pour le Séries Corner de la semaine



09h50 - Chroniqueur 3 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La Vie dessinée »

