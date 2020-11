Le Mug : Les arrêts sur image de Michel Lecomte et retour sur le phénomène "View from my window" sur Auvio

Le programme du Mug de ce lundi 23 novembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Michel Lecomte pour son livre "Mes arrêts sur image" paru ce 18 novembre aux éditions Kennes. Après quarante ans de journalisme sportif, le grand patron des sports de la RTBF se retire tire sa révérence avec élégance et se dévoile à travers quelques moments choisis de sa carrière. Dans ce livre, Michel Lecomte nous propose quarante années de hauts et de bas, de plantages et d'exploits en tous genres.



09h30 - Chroniqueur 1 : Olivier Monssens pour sa séquence « sur une bande magnétique un peu folle »



09h40 - Le Mug découverte : Barbara Duriau pour son livre « View from my window » qui est sortie ce 18 novembre. Elle a ouvert des milliers de fenêtres sur le monde et elle est belge ! Alors que le monde entier se confine, la binchoise a l'idée géniale de photographier la vue depuis sa fenêtre à Amsterdam et de la partager sur Facebook. Le groupe ¿View from my window¿ était né, avec le succès planétaire qu'on lui connaît. Une success-story belge qui continue maintenant avec un livre à découvrir



09h50 - Chroniqueur 2 : Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS