Le Mug : Alister pour son livre "Anthologie des livres bizarres, interdits ou imaginaires" et Fanny Bériaux pour son album "New-York Sessions" sur Auvio

Le programme du Mug de ce mercredi 18 novembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Alister pour son livre « Anthologie des livres bizarres, interdits ou imaginaires » paru aux éditions La Tengo. Arrive hélas le temps, votre bibliothèque prenant des airs de librairie vagabonde, où la nécessité de son écrémage s'impose pour redonner de l'air à votre dix pièces-cuisine. Alors, l'âme en peine, mais la main cruelle, en route pour la chasse aux moutons noirs, vilains petits canards, brebis galeuses, corneilles blanches, j'en passe. Ce Suicide : mode d'emploi par exemple? Anecdotique mais historique. Vous ne le relirez sans doute jamais. Et alors? Le revendre à prix d'or sur eBay? Voire... Ce Bagatelles pour un massacre? Abominable, vomitif mais pièce à conviction. Ce Faut-il brûler Sardou? Ce De Gaulle et le sexe vous font toujours hurler de rire rien qu'en les libérant de leur rangée poussiéreuse... D'ailleurs, leurs tranches sont un peu jaunies, car maladroitement héliotropées. Mais comment s'en séparer? Et surtout, pourquoi? Ah oui, les mètres carrés. Vous préféreriez peut-être vous séparer de cette machine à laver... Après tout, pourquoi pas?



09h30 - Chroniqueur 1 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Popopop Jouet Star »



09h40 - Le Mug découverte : Fanny Bériaux pour son nouvel album "New-York Sessions". Un album enregistre¿ avec diffe¿rentes figures marquantes de la sce`ne jazz et rock new-yorkaise lors de sessions « live » ou` les musiciens se rencontraient parfois pour la premie`re fois et enregistraient en quelques prises, sans répétition préalable. L'album rassemble des compositions originales et des reprises, notamment de chansons franc¿aises et belges. Arrangés et interpre¿te¿s en anglais et en français par la chanteuse, les morceaux oscillent entre le jazz, le rock, le jazz expérimental, les collages sonores et la musique Klezmer, avec des artistes tels que Kenny Barron, John Medeski ou Elysian Fields.



09h50 - Chroniqueur 2 : Gorian Delpature pour sa séquence « la vie dessinée »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS