Le Mug : François Saltiel pour son livre " La société du sans contact, Selfie d'un monde en chute" sur Auvio

Le programme du Mug de ce mardi 17 novembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : François Saltiel pour son livre « La société du sans contact, Selfie d'un monde en chute » paru aux Editions Flammarion. Toute notre existence peut désormais se vivre derrière un écran. Le travail s'exécute à distance, l'amour se filtre sous algorithmes, et notre intimité se travestit sur les réseaux sociaux. Sous l'emprise d'une connexion permanente, nous nous éloignons paradoxalement les uns des autres. Dans cet essai, qui se nourrit d'histoires aussi insolites que saisissantes, François Saltiel dresse le portrait inédit d'une terrifiante dérive vers la « société du sans-contact ». Une plongée dans le grand bain bouillonnant des nouvelles technologies et une exhortation à résister aux sirènes des GAFAM.



09h30 - Chroniqueur 1 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye »



09h40 - Le Mug découverte : Focus sur les Tarmac Online Sessions ! A partir de ce samedi 21 novembre et chaque week-end jusqu' au moins de février 2021, l'équipe Tarmac Gaming propose des compétitions eSport en ligne retransmises en direct sur la chaîne twitch/tarmacbe. Bien qu'il soit difficile de recréer une même ambiance qu'en 2019 dans les cinémas Kinepolis, les commentateurs espèrent tout de même faire vibrer le public pendant ces quelques heures hebdomadaires. L'hôte principal n'est ni plus ni moins qu'Adz, le streamer Vitality et adepte de Kpop. Il s'est imposé comme l'un des meilleurs streamers du plat pays et il était logique qu'il soit l'hôte d'un des plus grands événements gaming de Belgique. Mais il ne sera pas seul, selon les jeux, il sera accompagné par Lutti, Norman Genius, Sneaky et d'autres... On en parle avec Gregory Carette, expert thématique jeux vidéo et eSport



09h50 - Chroniqueur 2 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La vie dessinée »

