Le Mug : Jawad RHALIB pour son documentaire "Au temps où les Arabes dansaient" sur Auvio

Demis Roussos - Episode 2 : forever and ever

Le Mug d'ouverture : Jawad RHALIB pour son documentaire "Au temps où les Arabes dansaient" dans lequel il questionne avec humour et détermination les nombreuses facettes de la culture arabe parfois oubliées par les médias : la danse et la musique, mais aussi la littérature et la science qui ont toujours fait partie de l'identité arabe. Une co-production RTBF à découvrir lundi 16 novembre à 21h05 sur La Trois dans l'émission REGARD SUR.



Fanny RUWET pour sa séquence « Développement personnel avec Fanny »



Olivier MONSSENS pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



Michel DUFRANNE pour sa séquence « ISBN »