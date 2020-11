Le Mug : Emmanuel Tourpe pour son livre "Un temps pour penser - un temps pour parler" et Valéry Mahy pour son documentaire "Déconnecté" sur Auvio

Le programme du Mug de ce vendredi 13 novembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Emmanuel Tourpe pour son livre « Un temps pour penser - un temps pour parler » paru aux éditions Racines. Les tout petits cours de philo et de com sont des chroniques légères et empreintes d'humour autour du thème « penser et communiquer ne font qu'un ». Emmanuel Tourpe propose de courtes chroniques liant la sagesse philosophique et la recherche la plus avancée en communication. Les grands enjeux contemporains qui nous préoccupent au quotidien sont éclairés de manière parfois étonnante grâce à des exemples concrets.



09h30 - Chroniqueur 1 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Pop Stories »



09h40 - Le Mug découverte : Valéry Mahy, journaliste à la RTBF pour son film documentaire « Déconnecté ». C'est l'urgence climatique. Mais la Belgique a décidé de construire une nouvelle autoroute dans la région de Couvin. Au grand dam des habitants de Brûly, qui voient leur vie bouleversée par un chantier pharaonique. Déconnectés raconte, sur cinq ans, le destin oublié de ce petit village victime de la mondialisation.

