Le Mug : Focus sur le retour au linéaire des chaines de streaming ! sur Auvio

Le programme du Mug de ce jeudi 12 novembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Focus sur le retour au linéaire des chaines de streaming. Le géant Netflix s'apprête à tester une chaîne de contenu linéaire en France, ce qui signifie que tous les téléspectateurs de la chaîne pourront regarder simultanément la même programmation et n'auront plus à choisir eux-mêmes dans le fameux catalogue. Un retour à la consommation traditionnelle dont annonce depuis des années la mort programmée. Comment expliquer ce retour au linéaire ? Comment se porte aujourd'hui les chaines linéaires ? Tentative de réponse avec Bernard Cools, directeur des études de l'agence digitale « Space » et Sophie Benoit, responsable de la publication tv, elle est en charge la programmation des trois chaînes de la RTBF.



09h30 - Chroniqueur 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



09h40 - Chroniqueur 2 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme »



09h50 - Chroniqueur 3 : Gorian Delpature pour son Dictionnaire Philosophique

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS