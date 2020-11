Le Mug : La nouvelle guerre des étoiles ! sur Auvio

Le programme du Mug de ce mercredi 11 novembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Vincent Coquaz et Ismaël Halissat pour leur livre « La nouvelle guerre des étoiles ! » De TripAdvisor à Amazon, en passant par Uber, jusqu'aux notes citoyennes expérimentées en Chine, les auteurs se sont plongés dans les méandres des avis clients, où une bonne étoile peut faire ou défaire une réputation et mettre en péril un emploi. Inventé par un gourou américain du marketing, le questionnaire de satisfaction moderne est devenu dans le meilleur des cas une fin en soi absurde. Nouvelle diffusion.



09h30 - Chroniqueur 1 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Popopop Jouet Star»



09h40 - Le Mug découverte : Francis Cabrel à l'occasion de la sortie de son nouveau titre « Te ressembler », premier single extrait de son prochain album « À l'aube revenant », son quatorzième album studio paru le 16 octobre. Un recueil de treize nouvelles chansons attendues, le premier depuis In Extremis, paru il y a cinq ans. Nouvelle diffusion.



09h50 - Chroniqueur 2 : Stanislas Ide pour sa séquence « Séries Corner »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS