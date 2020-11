Le Mug : Pierre KROLL pour son album annuel "Une année sans fin" sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Pierre KROLL pour son album annuel "Une année sans fin" paru le 4 aux éditions Les Arènes. Un album dans lequel Pierre met en page les quatre dernières saisons de cette année qui « marquera l'Histoire » à travers plus de 250 dessins.



Marc YSAYE pour sa séquence « Les classiques de Marc Ysaye »



Le Mug découverte : Cindya IZZARELLI pour la parution de son nouveau livre « L'incroyable bibliothèque Almayer » qu'elle a écrit avec Philippe Debongnie et un collectif d'autrices et auteurs. L'ouvrage propose une bibliothèque hors du commun où se retrouvent toutes les histoires du monde, et plus particulièrement les histoires de tous les personnages ayant un jour fréquenté de près ou de loin cette mystérieuse Pension Almayer... Un projet collectif à découvrir dès 7 ans, choral, mosaïque où 12 auteurs se sont emparés des personnages créés par Philippe Debongnie, Cindya Izzarelli se chargeant de sertir ces courts récits dans la trame d'une histoire plus vaste.

Belle journée à toutes et tous,

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS