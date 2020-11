Le Mug : Journal d'un collégien harcelé et podcast "Madame" sur Auvio

Le programme du Mug de ce lundi 09 novembre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Le youtubeur Hazerka pour son témoignage « Plus jamais seul - journal d'un collégien harcelé » paru aux éditions Arènes. Dans un blog anonyme, Marving décrit sa souffrance. Un jour, après avoir posté un poème intitulé « Seul », il provoque des centaines, puis des milliers de réactions d'adolescents qui se reconnaissent dans ce texte. Tout s'enchaîne très vite : un producteur lui propose de le mettre en musique et d'en faire un clip. La chanson est postée sur YouTube et, en quelques mois, dépasse les 2 millions de vues. Le harcèlement ne va pas s'arrêter pour autant, mais Marving est devenu Hazerka, et il sait enfin qu'il ne sera plus jamais seul.



09h30 - Chroniqueur 1 : Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



09h40 - Le Mug découverte : Laurence Bibot pour le podcast « Madame », un podcast La Première dans lequel les autrices belges Myriam Leroy, Laurence Bibot, Ariane Lefort, Isabelle Wéry et Victoire de Changy s'emparent du destin de cinq princesses belges plus ou moins oubliées. De ces femmes cantonnées dans des rôles d'apparat, qui n'ont que rarement pu faire leurs propres choix, dont on n'a presque jamais entendu la voix, et qui parfois, ont connu une fin tragique. Sous la direction éditoriale de Myriam Leroy, ces cinq écrivaines font « parler le tableau », vont gratter sous le vernis et nous proposent leur regard sur ces princesses décoratives et souvent malheureuses. Des histoires et points de vue issus de leur imagination... Mais il n'est pas interdit de penser qu'en matière de destins de femmes contrariés, la fiction rejoint souvent la réalité.



09h50 - Chroniqueur 2 : Michel Dufranne pour sa séquence « Tous à table »

