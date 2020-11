Le Mug : Focus sur la revue « Oblik » et le panier culturel « Kilti » sur Auvio

Le programme du Mug de ce vendredi 06 novembre



Présentation : Cindya Izzarelli



09h10 - Le Mug d'ouverture : Laurent Jeanneau, directeur de la rédaction d'Alternatives Economiques et coordinateur de la revue « Oblik » dont le dernier numéro vient de sortir. Un mook (livre-revue) d'Alternatives Economiques où des illustrateurs posent un regard créatif et décalé sur l'actualité avec, en toile de fond, de l'expertise et de l'exigence journalistiques.



09h30 - Chroniqueur 1 : Manu Dipietro pour sa séquence « Face B »



09h40 - Le Mug découverte : Séverine Konder, coordinatrice du projet de panier culturel « Kilti ». Petit frère du panier de fruits et légumes bio, le panier culturel Kilti propose d'aller à la rencontre des lieux culturels (quand ils réouvriront) et des artistes belges. Il existe dans plusieurs communes et offre entre autres un sac illustré par un artiste de la région, un livre et des surprises culturels en tous genres.



09h50 - Chroniqueur 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Pop Stories »



Belle journée à toutes et tous,

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI