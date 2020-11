Le Mug : Sacha Toorop pour son nouveau single « Le futur est plus proche » sur Auvio

Le programme du Mug de ce jeudi 05 novembre



Présentation : Cindya Izzarelli



09h10 - Le Mug d'ouverture : Sacha Toorop pour son nouveau single « Le futur est plus proche » paru chez Igloo Records. Quatre ans après la sortie de l'album « Les tourments du ciel », Sacha Toorop revient avec un nouveau single qui trouve un écho tout particulier en ces temps de crise. Avec ce single, le chanteur s'emballe et se laisse traverser par des visions du futur sur fond de guitares électriques et nappes synthétiques. « Le futur est plus proche » est né en période de confinement. Ce titre, Sacha l'avait écrit il y a quelques années déjà mais c'est le contexte de crise qui l'a poussé à ressortir les textes de son tiroir à musique et d'en confier la production et les arrangements à Guillaume Vierset avec qui il collabore depuis sa dernière tournée.



09h30 - Chroniqueur : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



09h40 - Le Mug découverte 1 : Raphaël Costa pour « Curiosités Juridiques. Les décisions de justice » paru chez Enrick éditions avec Théo Renaudie. Dans ce premier ouvrage, Curiosite¿s juridiques compile plus de 250 bre`ves de jurisprudence, drôles, inattendues et insolites pre¿sentant le droit sous un jour nouveau. Les curieux verront s'y co^toyer des poupe¿es vaudous, des soucoupes volantes, des esprits diaboliques, des films pornographiques et « godes civils », des noms d'oiseaux, des animaux de bassecour, des odeurs corporelles, du gaspacho, du beaujolais, Molie`re, Fort Boyard, Titeuf, Secret Story, ... en somme, une compilation de ce qui fait la saveur de notre système judiciaire



09h50 - Le Mug découverte 2 : Patrice Mincke, directeur de la ferme-théâtre de Martinrou à Fleurus se meurt depuis le début de la crise. Plus les mois passent, plus les tensions deviennent importantes dans le secteur de la culture. Les opérateurs se disent oubliés des aides gouvernementales, et les petites structures commencent à craquer, voire sont menacées de disparition. C'est notamment le cas de la Ferme-théâtre de Martinrou, à Fleurus qui fêtera ses 40 ans l'an prochain : elle pourrait fermer définitivement ses portes d'ici la fin de l'année. Un comble alors qu'elle était rentable avant la crise.

