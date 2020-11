Le Mug : Focus sur le studio "L'enclume" pour "Petit Vampire" et "Masquarade" d'Oli sur Auvio

Le programme du Mug de ce mercredi 04 novembre



Présentation : Cindya Izzarelli



09h10 - Le Mug d'ouverture : Paul Jadoul, co-fondateur et réalisateur du studio d'animation Molenbeekois « L'enclume » qui s'est occupé de la réalisation animée du dernier film de Joan Sfar « Petit Vampire » avec les voix de Camille Cotin, Alex Lutz et Jean-Paul Rouve, paru en salle juste avant le reconfinement.



09h30 - Chroniqueur 1 : Gorian Delpature pour sa séquence « Dictionnaire Philosophique »



09h40 - Le Mug découverte : Le dessinateur de BD Oli pour son album « Masquarade » paru aux éditions La Renaissance du Livre. Ce quatrième album des Humeurs d'Oli a pour but de faire revivre à ses lecteurs les moments forts de cette année exceptionnelle au travers des prismes de l'humour, de la satire et de la dérision, l'occasion aussi de revenir sur les élections américaines de ce soir qui ont été fort commenté dans les BD de cette fin d'année. Depuis 2009, Oli caricature l'actualité et partage sa vision du monde sur son site Les Humeurs d'Oli. Il publie ses dessins dans tous les quotidiens du groupe Sudpresse (La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord Éclair et La Capitale) depuis 2015, dans l'hebdomadaire satirique PAN depuis 2017, Le Sillon Belge ou encore Le Tempo



09h50 - Chroniqueur 2 : Céline Dejoie pour sa séquence « Séries Corner »

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI