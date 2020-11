Le Mug : "Bons baisers du monde", le premier atlas des films de James Bond! sur Auvio

Le programme du Mug de ce mardi 03 novembre



Présentation : Nicolas Buytaers



09h10 - Le Mug d'ouverture : Guillaume Evin pour son livre « Bons baisers du monde » paru aux éditions « Dunod ». Avec Laurent Perriot, l'auteur nous propose le premier atlas des films de James Bond. Depuis 1962 et sa première mission en Jamaïque (James Bond 007 contre Dr No) sur grand écran, l'agent secret le plus célèbre du monde sillonne inlassablement le globe... que des méchants mégalomanes projettent régulièrement d'anéantir. L'occasion pour nous de revenir sur le tout premier acteur à avoir endossé le très chic costume de Bond, Sean Connery qui vient tout juste de nous quitter.



09h30 - Chroniqueur 1 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques de Marc »



09h40 - Le Mug découverte : Margaux Motin pour sa nouvelle BD « Le printemps suivant » paru aux Editions Casterman. Avec une belle honnêteté cash, elle narre le quotidien avec ses joies, fugaces, ses galères, parfois tenaces. Les lectrices et lecteurs, qui se comptent par poignées de dizaines de milliers, ne se sont d'ailleurs pas trompés, en la suivant sur les divers réseaux. Depuis son très beau Tectonique des plaques, sorti il y a 7 ans, on se languissait de la retrouver en librairie. Notre envoyé spécial Jean Marc Panis est parti à sa rencontre.



09h50 - Chroniqueur 2 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La vie dessinée »

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS