Le Mug : Spéciale Agatha Christie ! sur Auvio

Présentation : Nicolas Buytaers



09h10 - Le Mug d'ouverture : Spéciale Agatha Christie en compagnie de Anne Martinetti, spécialiste du polard, diplômée de Littérature comparée et de Droit des affaires, et occupe le poste d'éditrice de romans de genre pendant plus de dix ans pour le Groupe Hachette. Responsable éditoriale des Éditions du Masque, Anne Martinetti est également traductrice de romans graphiques américains (dont ceux du dessinateur-culte Kent Williams) et auteur d'une monographie sur la collection Le Masque. 130 après sa naissance, Agatha Christie et son œuvre sont toujours à la mode. Il suffit de voir les séries télés et les films qui, régulièrement, s'attaquent avec plus ou moins de succès à ses romans. Miss Marple, par exemple, ou le Belge Hercule Poirot. Focus sur la romancière la plus vendue de tous les temps.



09h30 - Chroniqueur 1 : Fanny Ruwet pour sa séquence « Développement personnel avec Fanny »



09h40 - Le Mug découverte : Suite de la spéciale sur Agatha Christie en compagnie de Pascal Davoz, scénariste de la BD « Ils étaient dix ». Une adaptation du best-seller d'Agatha Christie paru aux éditions Paquet cette année en même temps que la polémique suite au changement de titre original décidé par ses descendants.



09h50 - Chroniqueur 2 : Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN »

