Le Mug : Lucky Luke dans le coton avec Jul et Trump sous l'oeil de Régine Mahaux sur Auvio

Le programme du Mug de ce vendredi 30 octobre



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : L'auteur de BD Jul pour la promo du nouvel album de Lucky Luke, « Un cow-boy dans le coton ». En s'emparant pour la première fois du thème de l'esclavage, Jul et Achdé offrent un grand sujet à un grand héros. Quand Lucky Luke regarde l'histoire des États-Unis en face, cela donne une aventure aussi drôle que profonde, qui apporte au paysage de la bande dessinée un album essentiel selon les auteurs.



09h30 - Chroniqueur 1 : Cathy Immelen pour sa séquence « Cat's Eyes signé Cathy »



09h40 - Le Mug découverte : Régine Mahaux, photographe du président américain à l'occasion des prochaines élections américaine dans 5 jours. La liégeoise réalise toutes les photos privées du président américain Donald Trump, depuis sa campagne électorale. Un Trump sans filtre qu'elle ne désire pas juger, car son job, selon elle, est de simplement témoigner. Régine Mahaux a étudié à Saint-Luc, poursuivi son cursus à Minneapolis avant de s'installer à Paris où elle travaille pour l'une des plus grandes agences de photos, Getty Images.



09h50 - Chroniqueur 2 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS

Elodie DE SELYS Animateur Xavier VANBUGGENHOUT