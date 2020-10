Le Mug : L'inconnue du 17 mars de Didier van Cauwelaert et l'appel à projets du Fund Belgian Music sur Auvio

Voici le programme du Mug de ce lundi 26 octobre.



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Didier van Cauwelaert pour son dernier livre intitulé "L'inconnue du 17 mars". Un roman sur le confinement qui prend comme point de départ le confinement en le traitant avec un regard neuf, celui de l'ascension d'une personne qui a presque tout perdu avant celui-ci. Le 17 mars 2020, alors qu'un virus est apparu sur terre, un sans-abri se retrouve confiné avec une créature de rêve. Dans ce conte philosophique, Didier van Cauwelaert nous plonge au cœur de l'actualité et nous confronte à « notre peur, notre colère mais aussi à notre espoir »



09h30 - Chroniqueur 1 - Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



09h40 - Le Mug découverte : Fabian Hidalgo, porte-parole du Fund Belgian Music à l'occasion du lancement de l'appel à projets destiné à apporter un soutien financier aux musicien·nes belges qui démontrent qu'ils ou elles travaillent à relancer un projet dont les activités de lancement ont été annulées à cause du coronavirus. Annoncé en juin dernier, le fonds de soutien lance son premier appel à projets ce vendredi 16 octobre. Les musicien.ne.s qui ont dû annuler des activités à cause du coronavirus se voient enfin offrir l'opportunité d'obtenir un soutien financier pour relancer leur projet musical !



09h50 - Chroniqueur 2 - Michel Dufranne pour sa séquence « Tous à table »

