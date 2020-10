Le Mug : Spectacle « iMAGIEnaire» et exposition « It Never Ends » sur Auvio

Le programme du Mug de ce jeudi 22 octobre.



Présentation : Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Carlos Vaquera pour son spectacle « iMAGIEnaire» à découvrir le 1er novembre prochain au théâtre Le Fou Rire. Au-delà de l'anagramme, ce show est une ode au pouvoir d'imagination, à l'évocation et à l'invocation de notre part d'enfant. Par la parole, le mime et le conte, Carlos Vaquera a pour ambition de fait rêver et transporter le spectateur tout au long de son spectacle.



09h30 - Chroniqueur 1 - Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



09h40 - Le Mug découverte : Pleins feux sur l'exposition « It Never Ends » à découvrir au Kanal jusqu'au 25 avril 2021. Initialement prévue au printemps 2020, cette carte blanche à l'artiste suisse John M Armleder, ouvre dans une version repensée et investit les six étages du Showroom, avant les travaux et la réouverture des lieux. Peintre, sculpteur, concepteur d'installations, performeur, archiviste, curateur, collectionneur, éditeur, libraire, galeriste et plus encore, John M Armleder (né en 1948, vit et travaille à Genève), est l'une des figures déterminantes de l'art des cinquante dernières années. On découvre son œuvre en compagnie de Yves Goldstein, directeur de la Fondation Kanal-Centre Pompidou.



09h50 - Chroniqueur 2 - Ayrton Touwaide pour sa séquence « Pop Stories »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS