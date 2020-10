Le Mug : Éric-Emmanuel SCHMITT pour son spectacle "Madame Pylinska et le secret de Chopin sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Éric-Emmanuel SCHMITT pour son spectacle "Madame Pylinska et le secret de Chopin" à découvrir du 20 au 24 octobre 2020 à 20h30 et le 25 à 15h00 au Centre culturel d'Auderghem à Bruxelles. Une pièce de Eric-Emmanuel Schmitt sur une mise en scène de Pascal Faber. Une fable tendre et comique, garnie de chats snobs, d'araignées mélomanes, d'une tante adorée, et surtout de mélodies de Chopin. Après le triomphe de "Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran", Eric-Emmanuel Schmitt remonte sur les planches avec ce monologue autobiographique et drôle où il fait vivre plusieurs personnages colorés, accompagné de Nicolas Stavy, pianiste de réputation internationale, il explore l'œuvre de Chopin, sautant de pièces célèbres à des pages plus rares.



Fanny RUWET pour sa séquence « Développement personnel avec Fanny »



Le Mug découverte : Focus sur la nouvelle édition du Festival Millenium à découvrir jusqu'au 25 octobre avec Zlatina ROUSSEVA, directrice du festival et Adelaïde CHARLIER, militante belge wallonne pour le climat et coordinatrice francophone du mouvement Youth for climate belge dans le cadre de la diffusion ce lundi soir du documentaire « I AM GRETA » à Bozar à 19H30 et au Cinéma Vendôme à 20H30 qui sera introduit à chaque fois par Adelaïde Charlier et Anuna De Wever.



Olivier MONSSENS pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »

