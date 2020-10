Le Mug : Lisette LOMBÉ sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Lisette LOMBÉ, autrice, chroniqueuse et militante à l'occasion de la sortie de son livre « Brûler, brûler, brûler » paru aux éditions L'Iconopop. « Te faire douter. Te faire avoir peur. Te faire avoir honte De ta couleur. Qui oubliera ? Qu'à un noir, On disait tu... » Antiracistes, féministes, politiques, les mots de Lisette Lombé font battre le pavé et le coeur. Le poing levé, à coups de mots et de collages, elle dénonce les injustices et poursuit le combat de ses aînées, d'Angela Davis à Toni Morrison.



Olivier MONSSENS pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



Le Mug découverte : Thierry BRUNFAUT à l'occasion de l'ouverture au printemps prochain du Bob Dylan Center à Tulsa aux USA auquel il a contribué via son agence Base Design fondée à Bruxelles au milieu des années 1990. Une agence qui aujourd'hui est présente un peu partout dans le monde, New York, Melbourne et Genève notamment. Il s'occupe qui s'occupe de plusieurs marques prestigieuses mais aussi de grandes institutions culturelles. On découvre avec lui son succès story à la belge et son apport au Bob Dylan Center.



Cathy IMMELEN pour sa séquence « Cat's Eyes signé Cathy »

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS