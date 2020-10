Le Mug : Aurélia Rouvier pour son documentaire «Banksy most wanted» sur Auvio

In my skin et santé mentale

09h10 - Le Mug d'ouverture : Aurélia Rouvier pour son documentaire « Banksy most wanted » qu'elle a co-réalisé avec Seamus Haley à découvrir ce jeudi à 21h30 sur La Une dans Doc Shot. Banksy est un nom qui vous est familier, mais derrière ce nom se cache une multitude d'histoires, d'œuvres d'art, de cascades, de déclarations politiques et d'identités, menant à l'une des plus grandes questions sans réponse du monde de l'art : qui est Banksy ? Grâce à son anonymat, les gens ont pu, depuis plus de 25 ans, revendiquer son travail, légalement ou émotionnellement, et fantasmer sur qui se cache derrière ce nom. A travers les témoignages de ceux qui le connaissent et ont travaillé avec lui, mais aussi de ceux qui l'exploitent, le traquent, le revendiquent, ... le documentaire "Banksy Most Wanted" dresse un portrait en profondeur de ce Robin des Bois masqué.

09h30 - Chroniqueur 1 - Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »

09h40 - Le Mug découverte : « Séries Corner » avec Céline Dejoie. Envie de faire le plein de séries en cette période de confinement ? Ne manquez pas notre focus « Séries Corner » ! Un catalogue évolutif qui comprend une sélection internationale, inédite, en VO sous-titrée, disponible en intégralité sur Auvio et tous les mercredis sur la Trois. Le must ? Après la diffusion télé, tous les épisodes sont ensuite disponibles en binge sur Auvio pendant 3 mois



09h50 - Chroniqueur 2 - Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme »