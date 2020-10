Le Mug : "Le Guide du zizi sexuel", nouvelle édition ! Et "Une cérémonie" du Raoul Collectif sur Auvio

Le programme du Mug de ce mercredi 14 octobre.



Présentation : Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : L'auteur de bande dessinée ZEP pour la nouvelle édition de son grand classique "Le Guide du zizi sexuel" paru aux éditions Glénat. Des premiers émois à la puberté en passant par la conception des bébés, "Le Guide du zizi sexuel" répond aux questions que se posent les enfants dès 9 ans sur l'amour et la sexualité. Consentement, identité, diversité, chapitres illustrés inédits et textes revus et augmentés : cette nouvelle édition aborde les sujets essentiels d'aujourd'hui.



09h30 - Chroniqueur 1 - Nicolas Buytaers pour sa séquence « Popopop Jouet Star »



09h40 - Le Mug découverte : Romain David, membre du Raoul Collectif pour le spectacle « Une cérémonie » du Raoul Collectif. Le spectacle devait avoir lieu toute la semaine seulement plusieurs dates ont été annulé jusqu'à dimanche pour une suspicion de cas de covid. Le spectacle met en scène un groupe qui se retrouve avec l'intention de célébrer quelque chose. L'enjeu semble de taille. Pourtant ils hésitent : quelle tenue porter, comment s'accoutrer ? Quelle première parole, quel geste pour commencer ? S'ils se sont faits beaux et sont ostensiblement heureux de se retrouver, l`ambiance trahit quelques inquiétudes, l'atmosphère est changeante. On découvre le spectacle mais tente aussi de faire le point sur l'impact cette pandémie va avoir sur les spectacles en cours.



09h50 - Chroniqueur 2 - Régine Dubois pour sa séquence « Vous connaissez peut-être »

