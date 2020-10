Le Mug : Focus sur les émissions de rencontres amoureuses qui cartonnent et Les Taloche à l'Orchestre à Liège sur Auvio

Le programme du Mug de ce mardi 13 octobre.



Présentation : Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Focus sur les émissions de rencontres amoureuses qui cartonnent encore et toujours à la télévision. Depuis "Tournez Manège" jusqu'à "L'Amour est dans le Pré", les émissions de rencontres amoureuses n'ont jamais cesser de se multiplier à la télévision. L'heure est aujourd'hui au renouvellement, à l'innovation, avec plusieurs nouveaux concepts qui florissent dans tous les sens. La RTBF a d'ailleurs elle aussi lancer une nouvelle émission dans le genre intitulée « The Love Experiment » qui propose à des célibataires de rentrer dans une "love box" et de répondre à 36 questions, au terme desquelles, les participants ont des chances de tomber amoureux ou tout au moins auront irrésistible envie... d'une seconde rencontre. On analyse ce phénomène en compagnie de Charline Hap, responsable du projet « The Love Experiment » et François Jadoulle, responsable recherche & développement contenus à la RTBF.



09h30 - Chroniqueur 1 - Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye »



09h40 - Le Mug découverte : Vincent Taloche à l'occasion du spectacle « Les Taloche à l'Orchestre à Liège » à la salle Philharmonique et le prochain Voo Rire Festival. L'OPRL et le Voo Rire invitent leurs chefs respectifs, Gergely Madaras et les Frères Taloche, sur le devant de la scène de la Salle Philharmonique ! Avec une sélection sur mesure de tubes classiques et de musiques de films célèbres (et pas seulement comiques !), les Taloche et Lionel Rougerie présente un spectacle dans lequel la musique sera prétexte à tous les quiproquos, bouffonneries et fous-rires de circonstance.



09h50 - Chroniqueur 2 - Thierry Bellefroid pour sa séquence « La vie dessinée »

