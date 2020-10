Le Mug : L'inconnue de Didier van Cauwelaert et la semaine sur 2 de Carole Matagne sur Auvio

Le programme du Mug de ce lundi 12 octobre :



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Didier van Cauwelaert pour son dernier livre intitulé "L'inconnue du 17 mars". Un roman sur le confinement paru le 24 septembre qui prend comme point de départ le confinement en le traitant avec un regard neuf, celui de l'ascension d'une personne qui a presque tout perdu avant celui-ci. Le 17 mars 2020, alors qu'un virus est apparu sur terre, un sans-abri se retrouve confiné avec une créature de rêve. Dans ce conte philosophique, Didier van Cauwelaert nous plonge au cœur de l'actualité et nous confronte à « notre peur, notre colère mais aussi à notre espoir »

09h30 - Chroniqueur 1 - Gorian Delpature pour son Dictionnaire Philosophique

09h40 - Le Mug découverte : Carole Matagne pour sa nouvelle série « 1 SEMAINE SUR 2 » à découvrir dès ce 12 octobre à 19:25 sur La Une. Une mini-série comique de 50 épisodes de 3'. Créée par Carole Matagne et Mathieu Debaty (Euh). Carole vient d'emménager avec Jean-Jacques. Ils sont très amoureux. Le problème, c'est que Jean-Jacques a déjà 3 enfants et Carole, les enfants, ce n'est pas vraiment son truc. 1 semaine sur 2, c'est l'histoire quotidienne de cette famille recomposée dans laquelle chacun essaie de trouver sa place.

09h50 - Chroniqueur 2 - Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN »

