Le Mug : L'Origine Du Monde avec Laurent Lafitte et Vincent Macaigne sur Auvio

Le programme du Mug de ce vendredi 9 octobre.



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Laurent Lafitte et Vincent Macaigne à l'occasion de la diffusion de leur film « L'ORIGINE DU MONDE » dans le cadre du Festival International du Film Francophone de Namur qui se clôture ce vendredi. Le film sortira le 04 novembre et met en scène Jean-Louis qui réalise en rentrant chez lui que son cœur s'est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d'explication à cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très connectée aux forces occultes.

09h30 - Chroniqueur 1 - Cathy Immelen pour sa séquence « Cat's Eyes signé Cathy »



09h40 - Le Mug découverte : La chanteuse albanaise Elina Duni qui sera en concert ce 10 octobre à Flagey. Sa musique est un mélange tout à fait inédit de jazz et d'airs inspirés du répertoire traditionnel albanais et de jazz. Ses textes sont chantés en anglais, bulgare, roumain, turc, rom, grec et albanais. À ce mélange si caractéristique de chants traditionnels des Balkans et de jazz, elle ajoute de nouveaux morceaux créés avec le jeune guitariste londonien Rob Luft. Constitué il y a trois ans, le duo a été rejoint récemment par le ¿peintre des sons¿ Fred Thomas, au piano et à la batterie. La musique d'Elina est considérée comme unique et bouleversante. Son parcours personnel, de départ, de séparation (son père est parti vivre aux US lorsqu'elle était enfant), de retrouvailles (elle travaille désormais avec lui), de recommencement la rend très sensible aux divers enjeux du monde dans lequel on vit, notamment le drame des réfugiés et est un exemple de résilience.

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS